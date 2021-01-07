السوق الموازية: انخفاض الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

انخفضت أسعار العملات الأميركية والأوروبية والبريطانية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وتراجع الدولار 12 قرشا ليسجل 5.17 دينار مقابل 5.29 دينار، واليورو 13 قرشا ليباع بـ 6.27 دينار مقابل 6.40 دينار، والجنيه وهبط الاسترليني 12 قرشا إلى 6.92 دينار مقابل 7.05 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

كما انخفضت العملة التونسية قرشين إلى 1.93 دينار من 1.95 دينار، في حين ثبت سعر الليرة التركية عند 0.71 دينار.

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