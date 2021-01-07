تقرير: مرتزقة أردوغان في ليبيا يفرون إلى إيطاليا بعد تضييق الخناق عليهم

أفادت وكالة ستيب الإخبارية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر لها بأن عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا الموالين لتركيا هربوا من معسكراتهم التي تشرف عليها تركيا إلى أوروبا قبل أيام.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة للوكالة أن أكثر من 10 مقاتلين يتبعون فصائل “الحمزة والسلطان مراد”، التابعين لقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، استطاعوا الهرب من معسكرات مدينة طرابلس في ليبيا إلى إيطاليا بحراً، مشيرا إلى أنهم نسّقوا عملية الهروب مع أحد المهربين مقابل مبلغ مالي وقد سبق تلك العملية عدّة عمليات هروب مشابهة.

ولفت المصدر إلى أنّ الأوضاع في المعسكرات الليبية الخاصة بالمرتزقة السوريين باتت تختلف عّما كانت عليه قبلاً، حيث تشهد تشديداً أمنياً من قبل قوات حكومة الوفاق والقيادات التركية فيها، موضحا أنه بعد توقف المعارك في ليبيا تم جمع مليشيات الوفاق في معسكرات يمنع الخروج والدخول لهم، وقد جاء القرار بعد عدّة مشاجرات مع الأهالي في ليبيا الذين لايتقبلون وجودهم.

وقال المصدر إنه لم يتم صرف رواتب المرتزقة منذ ما يقرب من 5 أشهر الهدوء والهدنة الحاصلة، حيث كان الاتفاق بين الفصائل والمقاتلين تقديم 2000 دولار أمريكي كل شهر إلا أنّ قادة تلك الفصائل أخلّت بذلك، مما جعل المليشيات المقاتلة تتجه نحو أوروبا للهرب من الوضع المتعايشين معه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24