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وسائل إعلام : أنقرة تستدعي باشاآغا والمشري والنمروش وقادة ” كتائب ” لإجتماع عاجل

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت وسائل إعلام عربية وتركية وليبية اليوم الخميس إستدعاء تركيا لكل من فتحي باشاآغا وخالد المشري وصلاح الدين النمروش إلى أنقرة في زيارة غير عاجلة معلن عنها مسبقًا لإجتماع أمني مع رئيس المخابرات التركية ” هاكان فيدان ” .

ومن جهتها قالت قناة 218 نقلًا عن مصدر بأن رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي بجماعة الإخوان قد توجه إلى تركيا رفقة 16 من قادة التشكيلات المسلحة أبرزهم محمد الحصان وأيوب بوراس وبشير خلف الله الملقب بـ”البقرة” .

وفي السياق نفسه أكدت قناة العربية الحدث بأن تركيا قد استدعت كل من المشري وحليفه فتحي باشاآغا وزير داخلية الوفاق ورئيس جهاز المخابرات لاجتماع أمني لم تكشف عن ماذا يتعلق .

وتداولت منصات إعلامية يوم أمس أنباء عن زيارة غير معلنة قام بها فتحي باشاآغا إلى القاهرة لإجراء مباحثات سياسية حول الحوار السياسي الذي تحاول البعثة الأممية إحيائه من جديد بعد تعثره وسط تقارير إعلامية أيضًا عن زيارة مرتقبة يجريها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا .

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها كل من المشري وباشاآغا والنمروش وسط تقرب حذر قبل 19 يوم من انتهاء مهلة تنفيذ 5+5 المقررة يوم 23 يناير الجاري وفق اتفاق جنيف الموقع يوم 23 أكتوبر الماضي بين اللجنة العسكرية والذي نص على خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة في بحر 90 يومًا من توقيع الإتفاق وهو ما ترفضه أنقرة .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • إِيطالِيا حَارَبَت الليبيين بالليبيين مِنْ مَنْطِقٍ فَخَّارٌ يَكْسِر بَعْضُه وهاهي تُرْكِيًّا تُعِيد الكُرَة وتحارب الليبيين مِنْ بَابِ فَخَّارٌ يَكْسِر بَعْضُه فالتاريخ لَا يُعِيدُ نَفْسِه بالمعني الدَّقِيق لِلْإِعَادَة وَلَكِن الْأَحْفَاد هُمْ مِنْ يَقُومُون بِمَا قَامَ بِهِ الْأَجْدَاد فتتشابه الحِقْبة هَذِه بالحقبه تِلْك فبالأمس الْبَعِيد عِنْدَمَا بَدَا الْغُزَاة الطُّليان الْحَرْب عَلِيّ لِيبِيا اِسْتَعَدّ الليبيين لِلْحَرْب رَغِم عَدَم التَّكَافُؤ بَيْن قُدُرات لِيبِيا فِي ذَاكَ الزَّمَن وقدرات إِيطالِيا فِي ذَاكَ الزَّمَن وَلَكِن بِعَزِيمَة أَصْحَاب الْأَرْض الْمُعْتَدِي عَلَيْهِم قَام الليبيين فِي شَرْقٍ لِيبِيا عَلِيّ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ بِتَفْوِيض عُمَر الْمُخْتَار كقائد لِلْمُجَاهِدِين وَهُمْ لَهُ جُنُود يَدِينُون لَه بِالْوَلَاء وَالطَّاعَة وَفِي نَفْسِ الزَّمَن وَنَفْس التَّارِيخ قَام أَهْلِنَا فِي الْغَرْبِ الليبي بِاسْتِعْدَاد لِطَرْد الْغُزَاة لَكِن الْخَطَأ الَّذِينَ كَانَ عَلِيٌّ مايبدو هُوَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رَأْيِه وَاحِدَة وَقَائِد وَاحِدٍ فِي الْغَرْبِ الليبي فِي ذَاكَ الزَّمَن كَي يَدِينُ لَهُ الْجَمِيعُ بِالْوَلَاء وَالطَّاعَة لَمْ يَكْتَسِبْ جَمَعَهُم صَلَابَةٌ فِي مُوَاجَهَةِ الْغُزَاة لِعَدَم توحدهم تَحْتِ أَمْرِهِ قَائِد وَاحِد فَسَمِعْنَا عَن جَيْش بقيادة رَمَضَان السويحلي فِي مصراته وَسَمِعْنَا عَنْ جَيْش بقيادة عَبْدُ النَّبِيِّ بِالْخَيْرِ فِي بَنِي وَلِيد وَبَدَأ التَّنَاحُر بَيْنَهُم وَبَدَلُ مَا تُصَوَّب بنادقهم إلَيّ صَدْر الْغُزَاة الطُّليان صَوَّبْت إلَيّ صُدُور إخْوَانِهِم فِي الدِّينِ وشركاءهم فِي الْوَطَنِ وبفتاوي مضلله كفتاوي الْمُفْتَرِي الْمَعْزُول الَّتِي يُطَلِّقَهَا مِن تُرْكِيًّا عَبَّر إذَاعَة مموله مِنْ قَطْرِ قَد بَرَزَ فِي ذَاكَ الزَّمَن مُفْتَرِي شَبِيهٌ بالخريانب كَانَ قَدْ يَحْلِل لِلشَّبَاب فِي غَرَّب الْبِلَاد بِالتَّطَوُّعِ فِي جَيْشٍ إِيطالِيا لِإِسْنَاد صَفّ الطُّليان فِي غَزْوِهِمْ لَشَرَق الْبِلَادِ مَا يُعْرَفُ بِإِقْلِيم بَرْقَة بَل خدعهم ذَاك الْمُفْتَرِي عَلِيّ الدِّين بِالْقَوْل أَنَّ إطَاعَةَ إِيطالِيا تَنْدَرِجُ تَحْتَ أَطَاعَه وَلِيِّ الْأَمْرِ فتكونت عَلِيّ أثرها  باندات ( أي  عصابات بِاللُّغَة الايطاليه) وَأَشْهُرُهَا كَانَت باندة عَاكِفٌ الغرياني عِصَابَة قِوَامُهَا 14000 مُقَاتِل واقتحموا بَرْقَة تَحْت قِيادَة ضباط ايطاليين وَقَتَلُوا أَحَدَ قَادَه الْمُجَاهِدِين والاشنع مَنْ قَتَلَهُ اِجْتَمَعُوا حَوْلَ الْمُجَاهِد الْقَتِيل وشكلوا صابية كَشَكّ وشتوا /أشبح يَا أَبُو دُور غَزِير باندت عَاكِفٌ وأيش ادير/  وَفِي الْعَصْرِ الحَدِيثِ تَمّ تَشْكِيل عصابتين مشابهات لِتِلْك الْعِصَابَات الْقَدِيمَة سَمَّوْا إحْدَاهَا عِصَابَة الشُّرُوق وَالثَّانِيَة عِصَابَة فَقْر لِيبِيا وهاجمت مِينَاء البريقه وَأَحْرَقَت صهاريج النَّفْط وَلَيْسَ هُنَا التَّارِيخ أَعَاد لِنَفْسِه وَلَكِن تَشَابَهَت الْوَقَائِع فَمِثْل مَنْ كَانَتْ بِالْأَمْس الْبَعِيد عصابات مِن الْغَرْب الليبي زاحفه نَحْو الشَّرْق لاحتلاله تَحْتَ رَايَةِ إِيطالِيا هاهي حُشُودٌ لعصابات عصابات حُكُومَة النِّفَاق الْمُعْتَمَد فَقَطْ مِنْ ليّون أَمَّا الليبيين فَلَم يعتمدوها لَا رَسْمِيًّا وَلَا شعبيا فَهَا هِي حشودها تَحْتَ رَايَةِ تُرْكِيًّا تَهَدَّد بِالزَّحْف نَحْو الشَّرْق لاحتلاله فالتشابه هُوَ مَا يُجْعَلُ مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بالبارحه 

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