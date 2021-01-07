بالتفصيل.. مكافحة الامراض يكشـف عدد مصابي كورونا و حالات الوفاة في ليبيا اليوم 7 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 06 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (296) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3470) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1300) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (316) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (81) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (117) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (39) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (15) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

9.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (70) عينة

10.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (95) عينة

11.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة

12.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (240) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

عدد ( 2835 ) عينة سالبة

عدد (635) عينة موجبة ( 483 جديدة + 152 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 270 حالة جديدة

عدد 54 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 36 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 6 حالة جديدة

4.قصر بن غشير

عدد 9 حالة جديدة

5.صرمان

عدد 20 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

6.العجيلات

عدد 8 حالة جديدة

7.الماية

عدد 7 حالة جديدة

8.القره بوللي

عدد 4 حالة جديدة

9.بني وليد

عدد 3 حالة جديدة

10.المنشية الجميل

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

11.الخمس

عدد 19 حالة جديدة

12.زليتن

عدد 11 حالة جديدة

عدد 26 حالة مخالطة

13.الزهراء

عدد 3 حالة جديدة

14.جنزور

عدد 5 حالة جديدة

15.قصر الأخيار

عدد 6 حالة جديدة

16.الزنتان

عدد 10 حالة مخالطة

17.السائح

عدد 5 حالة جديدة

18.سبها

عدد 4 حالة جديدة

19.الشاطئ

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.الغريفة

عدد 3 حالة جديدة

21.بنت بية

عدد 3 حالة جديدة

22.البوانيس

عدد 1 حالة جديدة

23.أوباري

عدد 1 حالة جديدة

24.زويلة

عدد 1 حالة جديدة

25.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

26.القطرون

عدد 1 حالة جديدة

27.نالوت

عدد 4 حالة جديدة

28.درج

عدد 2 حالة جديدة

29.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

30.الزاوية المركز

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

31.السواني بن ادم

عدد 9 حالة جديدة

32.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة مخالطة

33.الرياينة

عدد 7 حالة جديدة

34.كاباو

عدد 10 حالة جديدة

35.طبرق

عدد 11 حالة جديدة

36.السبيعة

عدد 4 حالة جديدة

37.المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

38.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

39.العامرية

عدد 11 حالة جديدة

40.غدامس

عدد 2 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

41.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

42.ظاهر الجبل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

43.وازن

عدد 1 حالة جديدة

44.ككلة

عدد 1 حالة جديدة

45.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 833 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 697 حالة في طرابلس

2.عدد 8 حالات في نالوت

3.عدد 1 حالة في السائح

4.عدد 9 حالات في سوق الخميس

5.عدد 6 حالات في الزنتان

6.عدد 13 حالة في سبها

7.عدد 8 حالات في السبيعة

8.عدد 60 حالة في مصراته

9.عدد 13 حالة في قصر بن غشير

10.عدد 18 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 12 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في مصراته

3.عدد 1 حالة في زليتن

4.عدد 1 حالة في سوق الخميس امسيحل

5.عدد 1 حالة في البوانيس

6.عدد 1 حالة في زويلة

7.عدد 3 حالات في صرمان

8.عدد 1 حالة في جنزور

9.عدد 1 حالة في الماية

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 103521

2.الحالات النشطة : 23695

3.المتعافين : 78268

4.الوفيات : 1558

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