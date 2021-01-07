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مصدر لـ”218″: قادة التشكيلات المُسلّحة ومسؤولو “الوفاق” يتوجهون إلى تركيا

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر لـ”218″، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد توجّه، صباح اليوم الخميس، إلى تركيا، عبر مطار معيتيقة، بصحبة 16 من قادة التشكيلات المُسلّحة، أبرزهم “محمد الحصان، وأيوب بوراس، وبشير خلف الله المُلّقب بـ”البقرة”.

وغادرت رحلة “المشري” المطار، بعد نصف ساعة من إقلاع طائرة تتبع الخطوط الجوية الأفريقية، تحمل وزير الدفاع بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، وتتوجّه إلى تركيا، في زيارة غير مُعلنة.

وأشار المصدر إلى أن طائرة أخرى غادرت المطار، في وقت متأخر من ليل أمس، متوجّهة إلى تركيا، وعلى متنها وزير الداخلية في حكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، ورئيس جهاز المخابرات، عماد الطرابلسي.

ومن المُرجّح عقد اجتماع أمني مُوسّع في تركيا، بحضور مسؤولين من “الوفاق” وقادة التشكيلات المُسلّحة، بحسب ما ذكره المصدر ذاته لـ”218″.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • التاريخ لا يعيد نفسه بالمعني الدقيق للإعاده ولكن الاحفاد هم من يقومون بما قام به الاجداد فتتشابه الحقبه هذه بالحقبه تلك فبالأمس البعيد عندما بدأ الغزاة الطليان الحرب علي ليبيا أستعد الليبيين للحرب رغم عدم التكافؤ بين قدرات ليبيا في ذاك الزمن وقدرات ايطاليا في ذاك الزمن ولكن بعزيمة أصحاب الارض المعتدي عليهم قام الليبيين في شرق ليبيا علي قلب رجل واحد بتفويض عمر المختار كقائد للمجاهدين وهم له جنود يدينون له بالولاء والطاعه وفي نفس الزمن ونفس التاريخ قام أهلنا في الغرب الليبي بأستعداد لطرد الغزاة لكن الخطأ الذين كان علي مايبدو هو لم يكن هناك رايه واحده وقائد واحد في الغرب الليبي في ذاك الزمن كي يدين له الجميع بالولاء والطاعه لم يكتسب جمعهم صلابه في مواجهة الغزاة لعدم توحدهم تحت آمرة قائد واحد فسمعنا عن جيش بقيادة رمضان السويحلي في مصراته وسمعنا عن جيش بقيادة عبد النبي بالخير في بني وليد ولكن بدأ التناحر بينهم علي الزعامه وبدل ما تصوب بنادقهم الي صدور الغزاة الطليان إلا انها صُوبت الي صدور أخوانهم في الدين وشركاءهم في الوطن وبفتاوي مضلله كفتاوي المفتري المعزول التي يطلقها من تركيا عبر اذاعه مموله من قطر قد برز في ذاك الزمن مفتري شبيه بالخرياني بل قيل أنه جده علي بن علي الغرياني كان قد أحل للشباب في غرب البلاد بالتطوع كجنود في جيش ايطاليا لأسناد صفها في غزوها لبرقه بل خدعهم ذاك المفتري علي الدين بالقول أن إطاعة ايطاليا تندرج تحت إطاعة ولي الأمر فتكونت علي أثرها  باندات ( أي  عصابات باللغه الايطاليه) وايطاليا سمت الأشياء بمسمياتها فلم تسميهم بالقوات ولكن أطلقت عليهم عصابات وأشهرها كانت باندة عاكف الغرياني عصابه قوامها 14000 مقاتل واقتحموا برقه تحت قيادة ضباط ايطاليين وقتلوا أحد القاده من مساعدي شيخ المجاهدين عمر المختار والاشنع من قتل مسلم نصره للغازي الكافر فقد أجتمعوا حول جثمان المجاهد القتيل وشكلوا حلقه (صابية كشك) وشتوا /أشبح يا ابو دور غزير باندت عاكف وأيش ادير/  وفي العصر الحديث تم تشكيل عصابتين مشابهات لتلك العصابات القديمه سموا أحداها عصابة الشروق والثانيه عصابة فقر ليبيا وهاجمت ميناء البريقه واحرقت صهاريج النفط وليس هنا التاريخ قد أعاد لنفسه بالتمام ولكن تشابهت وقائع اليوم بوقائع الأمس فمثل من كانت بالأمس البعيد عصابات من الغرب الليبي زاحفه نحو الشرق لاحتلاله تحت رايه ايطاليا هاهي حشود عصابات حكومة النفاق المعتمد فقط من ليّون اما الليبيين فلم يعتمدوها لا رسميا ولا شعبيا فها هي حشودها تحت رايه تركيا تهدد بالزحف نحو الشرق لاحتلاله فالتشابه هو ما يجعل الناس تعتقد بان التاريخ يعيد في نفسه 

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