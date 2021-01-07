مصدر لـ”218″: قادة التشكيلات المُسلّحة ومسؤولو “الوفاق” يتوجهون إلى تركيا

كشف مصدر لـ”218″، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد توجّه، صباح اليوم الخميس، إلى تركيا، عبر مطار معيتيقة، بصحبة 16 من قادة التشكيلات المُسلّحة، أبرزهم “محمد الحصان، وأيوب بوراس، وبشير خلف الله المُلّقب بـ”البقرة”.

وغادرت رحلة “المشري” المطار، بعد نصف ساعة من إقلاع طائرة تتبع الخطوط الجوية الأفريقية، تحمل وزير الدفاع بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، وتتوجّه إلى تركيا، في زيارة غير مُعلنة.

وأشار المصدر إلى أن طائرة أخرى غادرت المطار، في وقت متأخر من ليل أمس، متوجّهة إلى تركيا، وعلى متنها وزير الداخلية في حكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، ورئيس جهاز المخابرات، عماد الطرابلسي.

ومن المُرجّح عقد اجتماع أمني مُوسّع في تركيا، بحضور مسؤولين من “الوفاق” وقادة التشكيلات المُسلّحة، بحسب ما ذكره المصدر ذاته لـ”218″.

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