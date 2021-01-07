“الأرصاد” تحذر الصيادين من شبورة وسحب منخفضة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتكاثر سحب منخفضة على الساحل من الخليج إلى طبرق، مع تشكل شبورة، وارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد على طول الساحل.

وأوضح المركز في نشرته للصيد البحري، أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت، ستكون به السماء صافية تظهر بها بعض السحب العابرة، و الرياح جنوبية غربية بشكل عام، وتكون قبلية إلى جنوبية شرقية على الساحل من طرابلس إلى سرت، سرعتها بين 5 و20 عقدة، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 متر ومتر واحد، و درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق ستكون به السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المنخفضة على أقصى الساحل، مع احتمال ظهور شبورة مائية، و الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، و البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و0.75 متر، و درجة الحرارة تتراوح بين 18 و19 درجة مئوية والرؤية جيدة، وتكون متوسطة إلى ضعيفة خلال الشبورة.

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