الوطني للأرصاد: أجواء دافئة نهارا على أغلب مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تشهد البلاد أجواء دافئة نهاراً على أغلب مناطق ليبيا خاصة على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي مابين 18-23مْ بينما تتراوح على مناطق الجنوب ما بين 23-30 مْ.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن هناك احتمال لظهور ضباب أثناء الليل وصباح الغد على بعض مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي اعتبارا من يوم الغد بكتلة هوائية ساخنة حيث تسجل درجات الحرارة القصوى زيادة على معدلاتها الفصلية في مثل هذا التوقيت من السنة لتتجاوز 28مْ على أغلب المناطق مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية التي قد تسبب في إثارة الاتربة والغبار أحياناً.

ولفت المركز إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على مناطق الشمال الغربي بداية من يوم الاثنين القادم ويكون الانخفاض ملحوظ مع نهاية الاسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24