النعاس: الدستور يحكم أمريكا – بوابة أفريقيا الإخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

07 January, 2021

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، تأكيده على أن كلمة الشعب الحرّة من خلال صناديق الاقتراع هي الفاصلة، فلا قوة أقوى من قوة الشعب ولا إرادة تعلو على إرادة الشعوب.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (الدستور يحكم أمريكا) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية قد يحدث في أي دولة في العالم، ولكن السؤال هو: أين يكمن الحل؟ وكيف يكون؟ الحل يكمن في الدستور الذي تفسّره العقول الواعية الحكيمة، ويكون الرجوع إلى الدستور والاحتكام إليه بالعقل والحكمة وترجيح مصلحة البلاد فوق كل مصلحة شخصية مهما علت. الدستور يقيّد كل السلطات في الدولة، وقد خضعت السلطة التنفيذية وهي أقوى سلطة واخطرها المتمثلة في الرئيس الأمريكي لحكم الدستور. إن كلمة الشعب الحرّة من خلال صناديق الاقتراع هي الفاصلة، فلا قوة أقوى من قوة الشعب ولا إرادة تعلو على إرادة الشعوب. التجربة الأمريكية الأخيرة تمثل ترسيخا واقعيا لمبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات وأن الدولة ومؤسساتها تخضع لحكم الدستور الذي ارتضاه الشعب لنفسه”.