توصيل خط كهرباء جنوب طرابلس بعد تعطله سنة ونصف بسبب الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توصيل خط «الهضبة – عين زارة» رقم 1، جهد «220 ك. ف»، بعد خروجه عن الخدمة سنة ونصف السنة، «نتيجة الاشتباكات التي دارت جنوب العاصمة طرابلس».

ونفذ أعمال الصيانة مهندسو شركة المشروعات الكهربائية، وإدارة صيانة خطوط الجهد الفائق بالإدارة العامة لنقل الطاقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشارت الشركة إلى الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة وشحن الخط، موجهة الشكر إلى العاملين بها على جهودهم المتواصلة والمستمرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا