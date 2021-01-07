المنشآت النفطية بطرابلس يبحث استحداث إدارة جديدة

عقد أمس الأربعاء بمقر جهاز حرس المنشآت النفطية في طرابلس، اجتماعا ضم كل من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية علي امحمد الديب ورئيس النيابة العسكرية الكلية طرابلس نوري الوحيشي، لبحث المسائل القانونية المتعلقة بالاعتداءات على المنشآت النفطية وطرق معالجتها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استحداث إدارة جديدة بالجهاز تحت مسمى (إدارة التحقيقات وجمع الاستدلالات والتحري)، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإحالة تلك المحاضر إلى النيابات المختصة، طبقا لقرار انشاء الجهاز وقرار المجلس الرئاسي رقم 154 لسنة 2019م بتقرير بعض الاحكام بشأن جهاز حرس المنشآت النفطية.