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العليا للانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات في المفوضية العليا للانتخابات مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس، إن المفوضية تستعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح الفرجاني لـ”أخبار ليبيا24″ أن المفوضية جاهزة بنسبة 70‎%‎، وسيتم افتتاح مكاتبها في المنطقة الجنوبية الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنهم يتعاملون مع جميع الأطراف الليبية وعدد كبير من أعضاء الحكومتين يدفعون نحو إجراء الانتخابات.
وأضاف مدير مكتب الإعلام، أن القيمة المخصصة للمفوضية بعد تعديل سعر الصرف الجديد ستكون 10 ملايين دولار ولن تكفي لإنجاز الاستحقاق الوطني، وتلقينا وعود بتقديم الدعم المطلوب من الجهات المسؤولة.

وأشار الفرجاني، إلى أن المفوضية لها الحق وفق القانون بالتعاقد مع أي مؤسسة إعلامية عامة كانت أو خاصة، والتعاقد مع الإعلام العام سيضمن لها فرصة التوعية والدعاية المجانية ويجنبها دفع تكاليفها.

وأكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات أن المفوضية تعاقدت مع مؤسسة إعلامية رسمية حاصلة على قرار من الدولة.

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24_ديسمبر افتتاح_مكاتبها العليا_للانتخابات المفوضية_جاهزة

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