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أنقرة تستدعي باشاغا والنمروش والمشري وقادة المليشيات لإجتماع عاجل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية، الخميس، بأن رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري يتوجه إلى تركيا رفقة 16 من قادة المليشيات أبرزهم محمد الحصان وأيوب بوراس وبشير خلف الله الملقب بـ”البقرة” .

وأوضحت المصادرأيضا، أن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش يتوجه إلى تركيا في زيارة غير معلنة وقد سبقه وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي  .

وأكدت أنه من المرجح عقد اجتماع أمني موسع في تركيا بحضور مسؤولين من الوفاق وقادة المليشيات مع رئيس المخابرات التركية  هاكان فيدان  .

وفي السياق ذاته،  أكدت المصادر أن تركيا كانت قد استدعت كل من المشري و باشاغا والنمروش والطرابلسي لاجتماع أمني لم تكشف عن أسبابه .

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها كل من المشري وباشاغا والنمروش بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق 5+5 المقرر يوم 23 يناير الجاري بين اللجنة العسكرية والذي نص على خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون 90 يومًا من توقيع الإتفاق وهو ما ترفضه أنقرة .

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  • خيك زيك ما شر من الثوم الا الكراث ما عطب من الجد الا حفيده فالحفيد لا يآتي بجديد هو فقط ماضي جده يعيد فمن كانت ايطاليا تستدعي في جده لتلقي آخر الآوامر الايطاليه عملاءها الليبيه

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  • اجتماع حريم السلطان الذى يتلقى خوزايق من كل مكان اخرها خازوق العلا للمصالحة العربية وخسارة مصالحه فى قطر بعد فتح الحدود البرية والجوية مع السعودية وعودة البضائع العربية لقطر ومع سفر وزير مالية قطر لمصر ومع قرب تنصيب بايدن والخازوق القادم امريكانى معلن من بايدن بلسقاط المعتوه ودعم المعارضة اما البغل المجنون ترامب الذى اعطى ضوء اخضر لمجرم الحرب اردوغان بنقل ارهابيين لليبيا فهو الان معزول مثل اردوغان ليتفرغ للعب الشطرنج مع كلبه

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  • اردوغان يجمع حريمه ليخبرهم بالسر الخطير كما فى مسرحية تخاريف للفنان محمد صبحى وانه طلع امهم مش ابوهم وانه كاتى ياتيه الشيطان ترامب كل ليلة !!!

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