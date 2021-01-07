أنقرة تستدعي باشاغا والنمروش والمشري وقادة المليشيات لإجتماع عاجل

أفادت مصادر صحفية، الخميس، بأن رئيس ما يسمى بمجلس الدولة خالد المشري يتوجه إلى تركيا رفقة 16 من قادة المليشيات أبرزهم محمد الحصان وأيوب بوراس وبشير خلف الله الملقب بـ”البقرة” .

وأوضحت المصادرأيضا، أن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش يتوجه إلى تركيا في زيارة غير معلنة وقد سبقه وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس جهاز المخابرات عماد الطرابلسي .

وأكدت أنه من المرجح عقد اجتماع أمني موسع في تركيا بحضور مسؤولين من الوفاق وقادة المليشيات مع رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان .

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن تركيا كانت قد استدعت كل من المشري و باشاغا والنمروش والطرابلسي لاجتماع أمني لم تكشف عن أسبابه .

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها كل من المشري وباشاغا والنمروش بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة تنفيذ اتفاق 5+5 المقرر يوم 23 يناير الجاري بين اللجنة العسكرية والذي نص على خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون 90 يومًا من توقيع الإتفاق وهو ما ترفضه أنقرة .

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