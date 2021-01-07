بعد عام ونصف من خروجه عن الخدمة.. صيانة خط الهضبة عين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توصيل خط الهضبة – عين زارة رقم “1” جهد 220 ك. ف بعد سنة ونصف على خروجه من الخدمة نتيجة الاشتباكات التي دارت بجنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مهندسيي وفنيي شركة المشروعات الكهربائية وإدارة صيانة خطوط الجهد الفائق بالإدارة العامة لنقل الطاقة انتهوا من صيانة وتوصيل وشحن خط الهضبة – عين زارة رقم “1” جهد 220 ك. ف بعد سنة ونصف من خروجه عن الخدمة نتيجة الاشتباكات التي دارت بجنوب العاصمة طرابلس.