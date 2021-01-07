توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية

بدأ الناخبون اليوم في بلديات حي الأندلس، وزليتن، وقصر الأخيار، بالتوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجالسهم البلدية.
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قناة ليبيا
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