توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية

بدأ الناخبون اليوم في بلديات حي الأندلس، وزليتن، وقصر الأخيار، بالتوافد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب مجالسهم البلدية.

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