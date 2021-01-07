“وزارة عدل الوفاق”: اللافي ولملوم يبحثان تعزيز حقوق المرأة الليبية

عقدت رئيسة وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ليلى اللافي اجتماعا مع وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم.

وقالت حكومة الوفاق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء بحث آليات تعزير حضور المرأة ومشاركتها الفاعلة على كافة الصُعد، ورغبة الوحدة التعاون مع وزارة العدل لتحقيق أهدافها، على حد زعمها.

وأضاف البيان أن لملوم أكد حرص وزارته على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها عموماً وحقوق المرأة خاصة، وتابع: “لأجل ذلك تم استحداث وحدة لتمكين المرأة بالوزارة، والمرأة حاضرة في السلطة القضائية حيث وصلت نسبة النساء من أعضاء الهيئات القضائية إلى أكثر من 40%”.

وتابع البيان: “تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة العدل مناقشة العديد من القضايا لاسيما أوضاع وحقوق السيدات الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وحرمان أبنائهن من الجنسية الليبية”.

واستكمل: “تم الاتفاق على دراسة ومُتابعة هذا الملف مع ذوي العلاقة المُباشرة وقضية النزيلات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وسبل إدماجهن وإعادة تأهيلهن، والتأكيد على توفير بيئة تشريعية داعمة لتمكين المرأة من خلال دراسة وتقييم التشريعات النافذة للوقوف على مكامن القوة والضعف فيها وتقويمها بما يضمن إنفاذ حقوقها”.

واختتم البيان بأن اللافي اتفقت مع لملوم على تنسيق الجهود والتعاون لأجل مزيد الحماية والتعزيز لحقوق المرأة الليبية.