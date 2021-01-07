“نوفا”: هروب أحد ضباط بحرية الوفاق المتدربين في إيطاليا

كشف تقرير إيطالي، الخميس، اختفاء أحد ضباط بحرية الوفاق بعد مشاركته في الدورة التدريبية للأمن بالأبيض المتوسط في إيطاليا .

وأوضح التقرير، بحسب ما أوردته وكالة ” نوفا” الإيطالية، أن الضابط الشاب أصبح مطلوبًا من قبل الشرطة الإيطالية منذ 19 ديسمبرالماضي ، لافتا إلى أنه لم يتم العثور عليه في الفندق في جايتا حيث كان يقيم مع زملائه الآخرين .

وأضاف التقرير أن أحد المختصين باحضار المهاجرين أو احتجازهم في ليبيا لا يريد العودة إلى بلاده، مبينا أنه ليس من الممكن تعقبه وأصبح يتواجد في البلاد اعتبارا من يناير بشكل غير قانوني .

هذا وكانت قد وصلت المجموعة المكونة من 24 فردًا من بحرية الوفاق إلى جايتا في منتصف نوفمبر، لمتابعة تدريب تقني على قيادة زوارق الدورية من إيطاليا جرى في القطاع البحري من الشرطة المالية في جايتا.

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