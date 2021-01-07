دمج الأجسام الاجتماعية بمصراته تحت اسم مجلس حكماء وأعيان البلدية

أصدر المجلس البلدي مصراته قرارا يقضي بإعادة تشكيل ودمج الأجسام الاجتماعية داخل نطاق البلدية تحت اسم “مجلس حكماء وأعيان بلدية مصراتة”.

ويقضي قرار المجلس البلدي مصراتة رقم (1) لسنة 2021، بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2019م، بشأن إعادة تشكيل مجلس أعيان بلدية مصراتة للشورى والإصلاح كما يقضي قرار المجلس البلدي مصراتة رقم (2) لسنة 2021، بإعادة تشكيل ودمج الأجسام الاجتماعية داخل نطاق البلدية تحت اسم “مجلس حكماء وأعيان بلدية مصراتة”، على أن يتولى المجلس إعداد نماذج خاصة بانتساب الأعضاء لهذا الجسم وتعتمد من طرفه.

وبموجب القرار يتكون مجلس حكماء وأعيان بلدية مصراته من الراغبين في الانضمام من رؤساء وأعضاء الأجسام الاجتماعية داخل نطاق بلدية مصراته ومن يتم اختيارهم من قبل المجلس البلدي مصراته.

وبحسب القرار يمارس أعضاء مجلس حكماء وأعيان مصراته أعمالهم على سبيل التطوع في نطاق المهام المتمثلة في التواصل مع أطراف النزاعات داخل البلدية وخارجها والعمل على حلها اجتماعيا وبشكل ودي وإسداء المشورة للمجلس البلدي في الأمور المفصلية المتعلقة بالشأن الليبي والعمل على عودة النازحين بالداخل والخارج بالتواصل مع الجهات المعنية في الدولة الليبية والمساهمة في المساعي المبذوله للم الشمل والصلح والمصالحة بين أبناء ليبيا والعمل على تحقيق السلام ونبذ الحرب والفرقة بين أبناء الشعب الليبي والعمل على توثيق الروابط بين بلدية مصراته وباقي البلديات الأخرى والتمثيل الاجتماعي لبلدية مصراته في المحافل الاجتماعية داخل البلدية وخارجها على أن تمارس كل هذه المهام بالتنسيق مع المجلس البلدي مصراته