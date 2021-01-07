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مناظرة انتخابية بين المرشحين لانتخابات المجلس البلدي جالو

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيمت بقاعة المركز الثقافي جالو، مناظرة انتخابية بين المرشحين لانتخابات المجلس البلدي جالو، حيث استعرض المرشحون برامجهم الانتخابية ورؤيتهم المستقبلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن أنشطة تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني جالو، قبيل يوم الإقتراع الأسبوع القادم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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