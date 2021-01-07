أقيمت بقاعة المركز الثقافي جالو، مناظرة انتخابية بين المرشحين لانتخابات المجلس البلدي جالو، حيث استعرض المرشحون برامجهم الانتخابية ورؤيتهم المستقبلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن أنشطة تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني جالو، قبيل يوم الإقتراع الأسبوع القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا