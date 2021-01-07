ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 January, 2021

من المتوقع أن يبدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ،خلال الساعات القليلة المقبلة ،زيارة إلى العاصمة الإيطالية روما ،وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية نوفا.

و ذكرت الوكالة أن زيارة السراج غير معلنة، ومن المقرر أن تستغرق يومين، وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي زار روما في الأسابيع الأخيرة في زيارة خاصة، لكن الزيارة الحالية ستأخذ الطابع الرسمي.