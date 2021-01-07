سفارة بريطانيا: تبادل الأسرى قد يسهم في بناء الثقة بليبيا

اعتبرت السفارة البريطانية لدى ليبيا أن تبادل الأسرى بين قوات الجيش وقوات الوفاق خطوة مهمة قد تساهم في بناء الثقة بين جوانب الصراع الليبي.

وقالت السفارة البريطانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تبادل الأسرى خطوة مهمة قد تساهم في بناء الثقة في جوانب الصراع الليبي” معربة عن ترحيبها بتبادل الأسرى للمرة الثانية بعد التبادل الأول في شهر ديسمبر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بتبادل 35 محتجزاً برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في مدينة الشويرف، وذلك ضمن إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.