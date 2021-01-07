“الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب”الرئاسي” بوقف تجاوزات المدعي العسكري والإفراج عن “الشبعاني”

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، عن إدانتها لواقعة الاعتقال القسري غير القانوني لمدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لمجلس النواب مجدي الشبعاني من قبل المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة خالد ميلاد سليمان، ظهر يوم أمس الأربعاء بمكتبه في طرابلس، مشيرة إلى أن واقعة الاعتقال تمت بشكل غير قانوني ويتعارض مع صحيح القانون و تعتبر انتهاكاً واضحا لحقوق الإنسان.

و طالبت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة بالتدخل العاجل و الإفراج الفوري عن الشبعاني، محملة المدعي العام العسكري مسؤولية سلامته وأمنه.

كما طالبت اللجنة بضرورة إيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين، محملة المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، وللمشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالتدخل العاجل لوقف تجازوات المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع ، وذلك ضمانا لالتزامات المسؤولين في ليبيا بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات و المحاكم العسكرية ، باعتبار هذه المحاكم والنيابات تفتقر لأساسيات المحاكمة العادلة لمخالفتها للقانون الليبي ولحقوق الإنسان الأساسية التي تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية.

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