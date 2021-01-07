وليامز تدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية

دعت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز المواطنين المسجلين للمشاركة في انتخابات المجالس البلدية وأشادت بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية.

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ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” بإجراء أول انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021 بأربع بلديات هي حي الأندلس وسواني بن آدم بطرابلس الكبرى، وقصر الأخيار وزليتين في الغرب.

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وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن وليامز تشيد بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، وثمنت جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية بحسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية

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أضافت وليامز: “أشجع جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة“.