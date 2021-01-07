الإعلان عن خطة تطعيمات المدارس ببلدية شحات

أفادت وزارة الصحة في الحكومة الليبية، اليوم الخميس، بإن عادل سعيد عمر مدير إدارة الخدمات الصحية شحات، اجتمع اليوم بكل من شعيب حسين محمد مشرف التطعيمات وحمدي عطية الله محمد رئيس قسم الصحه المدرسية وميلود خليل علي، مدير قسم الحركة والإسعاف، للبدء في حملة تطعيم المدارس اعتباراً من يوم السبت الموافق 9 / 1 / 2021م.

وبحسب البيان الصادر، فإن المستهدفين من حملة التطعيم، الصف الأول الابتدائي، والصف السابع، والصف التاسع، والمدارس التي بدأت الدراسة بها، وعلى مدير قسم الحركة والإسعاف تكليف سيارة إسعاف لنقل فريق التطعيم إلى المدارس .

وأشار إلى أن المدارس التي في حالة اعتصام، سيتم الإعلان عن موعد التطعيم بعد التبين من قطاع التعليم بالبلدية عن بداية الدرسة أو عدمها أو إتمام تطعيمهم في العيادات ومراكز التطعيم الخاصه بذلك .