“218” تنفرد بالتفاصيل.. قادة ومسؤولون بـ”الوفاق” يتوجهّون إلى تركيا

كشف مصدر لـ”218″، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد توجّه، صباح اليوم الخميس، إلى تركيا، عبر مطار معيتيقة، بصحبة 16 من القادة الأمنيين والعسكريين، أبرزهم “محمد الحصان، وأيوب بوراس، وبشير خلف الله المُلّقب بـ”البقرة”.

وغادرت رحلة “المشري” المطار، بعد نصف ساعة من إقلاع طائرة تتبع الخطوط الجوية الأفريقية، تحمل وزير الدفاع بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، وتتوجّه إلى تركيا، في زيارة غير مُعلنة.

وأشار المصدر إلى أن طائرة أخرى غادرت المطار، في وقت متأخر من ليل أمس، متوجّهة إلى تركيا، وعلى متنها وزير الداخلية في حكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا، ورئيس جهاز المخابرات، عماد الطرابلسي.

ومن المُرجّح عقد اجتماع أمني مُوسّع في تركيا، بحضور مسؤولين من “الوفاق” وقادة التشكيلات المُسلّحة، بحسب ما ذكره المصدر ذاته لـ”218″.

وتحصلت (218) على القائمة الكاملة لأسماء القادة الأمنيين والعسكريين الذين توجهوا إلى تركيا، وهم:

1-امحمد عمران الهمالي

2-محمد الباروني

3-عبدالرحمن بشير حميدة

4-رمزي المهدي مولود

5-محمد المهدي أبوالقاسم

6-محمد علي الضراط

7- بشير خلف الله “البقرة”

8- خالد محمد غليو

9-عبدالعظيم محمد

10-محمد عمران “الحصان”

11-مصطفى علي

12- عماد عبد القادر

13-سالم سليمان المحيشي

14- محمد سليمان

15- محمد سليمان محمد

16-أيوب بوراس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية