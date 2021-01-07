«ستيفاني»: نرحب بأول 4 انتخابات بلدية في 2021

قالت البعثة الأممية في ليبيا برئاسة سيتفاني ويليامز، اليوم الخميس، إنها ترحب بأول أربع انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021، والتي تجري اليوم في حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر الأخبار وزليتن، بالغرب الليبي.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، في بيان لها، بما اسمته بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية وثمنت جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت ويليامز:” أشجع جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة”.