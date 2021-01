كم دولة يستطيع الليبي السفر إليها دون تأشيرة؟

كشف مؤشر Passport Index عن أحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر في العالم للعام الجديد 2021.

ويصنّف المؤشر جواز السفر وفقاً لأربعة عناصر أساسية: عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز الذهاب إليها دون تأشيرة، تواجد الدولة كعضو في اتحاد إقليمي أو عالمي، الفتـرة التي يُمكن لحامل الجواز الإقامة بها في البلاد التي يزورها، والرسوم التي تُفرض على حامل جواز السفر.

واحتلت اليابان المركز الأول في التصنيف، إذ يمكن لحامل جواز السفر الياباني أن يسافر إلى 191 دولة دون أن يحتاج لتأشيرة سفر، وفي المركز الثاني؛ جاءت سنغافورة بـ 190 دولة لا تحتاج لتأشيرة، مثل العام الماضي تمامًا.

وفي المركز الثالث؛ جاءت ألمانيا وكوريا الجنوبية، حيث يمكن لحامل جواز سفر هذيْن البلدين الدخول إلى 189 دولة بدون تأشيرة، وفي المركز الرابع؛ جاءت أربع دول هي “إيطاليا، فنلندا، إسبانيا ولوكسمبورغ” بإمكانية زيارة 188 دولة دون تأشيرة مُسبَقة.

واستقر جواز السفر الليبي في مكانه مقارنة بالعام الماضي، حيث جاء في المركز 104 ويسمح لحامله بالسفر إلى 38 دولة دون تأشيرة مسبقة، منها “الجزائر، تونس، لبنان وجزر المالديف”.

وجاء في المركز الأول، على المستوى العربي، جواز دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتيح لحامله دخول 173 دولة دون تأشيرة، وحلّ في المركز 16عالميًا

وفي المركز الثاني عربيًا؛ جاءت الكويت حيث يُسمح لحامل جواز السفر الكويتي بالسفر إلى 96 دولة دون تأشيرة، ثم بعدها أتت قطر بـ 95 دولة يمكن للقطري دخولها بدون تأشيرة.

وخلفهما البحرين بـ 83 دولة وجاءت في المركز 64 عالميًا، ثم سلطنة عُمان التي يُسمح لحامل جواز سفر سلطنة العمان بالسفر إلى 80 دولة دون تأشيرة، وجاء الجواز في المركز 65 عالميًا، ثم جواز سفر المملكة العربية العربية السعودية في المركز 66 ويسمح لحامله بالسفر إلى 79 دولة دون تأشيرة.

