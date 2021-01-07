ترحيب أممي بأول أربع انتخابات للمجالس البلدية في ليبيا خلال عام 2021

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن ترحيبها بأول أربع انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021، والتي تجري اليوم في حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي جسر الأخيار وزليتين، بالغرب الليبي.

وقالت البعثة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أشادت بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، مثمنة جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف البيان أن ويليامز دعت جميع الناخبين المسجلين ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة إلى المشاركة في الاقتراع مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة.

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