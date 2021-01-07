«الخدمات الصحية» ببنغازي تناقش خطتها في العام الجديد ورؤيتها للتدريب والتطوير

عقدت إدارة الخدمات الصحية ببنغازي، اجتماعها الدوري الأول لعام 2021 مع مديري مرافق الرعاية الصحية الأولية، اليوم الخميس، بحضور مدير الخدمات الصحية بنغازي، والمدير المساعد، ومديري مكاتب الخدمات الطبية، والتخطيط، والصيدلة والإمداد الطبي، ورئيس قسم المخازن الطبية بمكتب الصيدلة.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الخدمات الصحية، فإن ناصر مختار الكاديكي، مدير الخدمات الصحية ببنغازي، رحب بالحضور ومهنئاً لهم بقدوم العام الجديد.

ورحب أيضاً بمديري المراكز الصحية الذين تم تكليفهم وانضموا حديثا إلى قائمة فريق مديري مرافق الرعاية الصحية الأولية.

وقد تناول جدول الاجتماع النقاط التالية:

استعراض مناشط الإدارة ومرافقها الصحية خلال العام الماضي والتي جرى تنفيذها في ظل جائحة كورونا. استعراض خطة عمل الإدارة خلال العام 2021 ورؤيتها المستقبلية في مجال التدريب والتطوير . الاستعداد لإعادة افتتاح المرافق الصحية التي تمت صيانتها وتجهيزها للدخول في حيز العمل خلال شهر يناير 2021 م. إعادة تنظيم سير العمل بالإدارة والمرافق الصحية التابعة لها من خلال الإجراءات التالية:

أ. وقف النقل والندب من وإلى الخدمات الصحية بنغازي استعدادا للبدء في إعداد الملاكات الوظيفية وحصر القوى العاملة من خلال المنظومات التي تم استحداثها (المنظومة الإدارية – والمنظومة المالية).

ب. العمل على تنفيذ برنامج التدريب والتأهيل للكوادر الإدارية العاملة بالمرافق الصحية من خلال خطة سيتم الإعلان عنها قريباً.

ج. التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالفترتين الصباحية والمسائية مع التشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

د. الاستمرار في برامج التوعية والتثقيف الصحي للكوادر العاملة بالمرافق الصحية والمترددين عليها.

هـ. إعداد تعميمات بضوابط العمل والإجازات وشؤون العاملين بحيث تصبح دليل عمل يومي لمديري المرافق الصحية.

وفي ختام الاجتماع، أشاد مدير الإدارة بمجهودات كل العاملين بالمرافق الصحية وحرصهم والتزامهم بأداء أعمالهم في هذه الظروف الصعبة.

كما قدم مديرو المرافق الصحية الاحصائيات السنوية بالخدمات الصحية المقدمة خلال العام الماضي.