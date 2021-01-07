وكالة “نوفا” الإيطالية: السراج يصل روما في زيارة غير معلنة

قالت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج سيصل إلى العاصمة الإيطالية روما خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك في زيارة غير معلنة.

وأضافت الوكالة: “من المقرر أن تستغرق زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية يومين كما أنها ستكون زيارة غير معلنة”.

يشار إلى أن السراج زار روما في ١٥ ديسمبر الماضي، في زيارة خاصة.

وعقب ذلك بأيام، كشفت صحيفة “لاربيبليكا” الإيطالية، عن تلقي رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” رسالة من السراج يقترح فيها تسمية القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر رئيس الحكومة من المنطقة الشرقية، على أن يستمر السراج في رئاسة المجلس الرئاسي.