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داخلية الوفاق: تأمين انتخابات أربعة مجالس بلدية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس أنها أمنت انتخابات المجالس البلدية في أربعة بلديات وهي “حي الأندلس، زليتن، قصر خيار، السواني”.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الانتخابات جرت في ظل إجراءات أمنية قامت بها مديريات الأمن التي تقع في نطاقها هذه الإنتخابات، ومشاركة الأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية، وبإشراف إدارة تأمين الإنتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية والتي أشرفت على وضع الخطة الأمنية لتأمين العملية الإنتخابية وضمان عدم حصول أية خروقات أمنية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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