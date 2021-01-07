لجنة الموارد المحلية تناقش مشروع اللائحة خلال اجتماعها الأول بمدينة البيضاء

عقدت لجنة الموارد المحلية، اليوم الخميس، المشكلة بقرار وزير الحكم المحلي الدكتور عادل عوض الزائدي، لسنة 2020م، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الديوان عبدالقادر محاوش، اجتماعها الأول بمدينة البيضاء.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي، اليوم الخميس، فإن اللجنة شارك فيها الأعضاء رؤساء المجالس التسييرية لبلديات بنغازي والمرج والبيضاء وأجدابيا وطبرق وبحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير إدارة البلديات بوزارة الحكم المحلي.

وناقش الاجتماع الأول، والذي عقد بمقر بلدية البيضاء، مشروع اللائحة المقدم من وزارة المالية في شأن الإيرادات المحلية وتفعيلها لصالح الخدمات بالبلديات.

وقد ناقشت اللجنة، مشروع اللائحة وأبدت عدد من الملاحظات حول إغفال بعض الإيرادات وبوجه خاص رسوم التراخيص المختلفة كونها اختصاص أصيل للبلديات وليست من الموارد السيادية لانحسار الاختصاص في تقديم الخدمات المحلية.

وشدد أعضاء اللجنة، على ضرورة الأخذ بالملاحظات والتي تتماشى مع قانون الإدارة المحلية الذي يعطي الولاية القانونية والإدارية دون سواها.

وقد انفض الاجتماع، على أن تحال نتائجه وتوصياته إلي وزير الحكم المحلي لتناول هذه النتائج مع جهات ذات الاختصاص.