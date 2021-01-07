شركة الكهرباء تناقش خارطة الطريق لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

ليبيا – ترأس رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء عضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كاجمان أمس الأربعاء الاجتماع الذي عقدته الجمعية لمناقشة خارطة الطريق لإصلاح وتنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

الاجتماع حضره بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق كل من :” وكيل وزارة مالية الوفاق ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركةوالمدير العام، ومستشار المجلس الرئاسي للشؤون الفنية والأعمار ،ونوري العبار رئيس مركز دعم القرار التابع لحكومة الوفاق، والمختصون من البنك الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

من جانبه، استعرض كاجمان خطة الإصلاح التي تضم العديد من البرامج والمشروعات حسب القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية من خلال برامج الصيانة والتطوير لوحدات الإنتاج، وتفعيل المشروعات المتعاقد على تنفيذها في السابق، وصيانة منظومات النقل والتوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية، من أجل تحسين أداء الشبكة العامة وخفض ساعات الانقطاع، والتأكيد على إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بما يتماشى والتطورات العالمية في هذا المجال.

فيما استعرض المختصون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج خطة إصلاح وتنمية قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة التي تم الانتهاء من إنجازها سنة 2018، والتي اعتمدت من قبل الجمعية العمومية للشركة، وتحتوي على عديد البرامج منها: إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعداد قانون الكهرباء، وتحسين قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية بالشبكة العامة، وتنمية الموارد البشرية، وغيرها من البرامج التي تهدف لتطوير قطاع الكهرباء في ليبيا.

وأكد المجتمعون على الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الكهرباء وتحديث الدراسات والخطط والمساهمة في إدارة وتنفيذ خارطة الطريق لإصلاح وتنميته وتطوير قطاع الكهرباء، ومطالبة الشركة بإعداد خطة تفصيلية لخارطة طريق إصلاح قطاع الكهرباء وتقديمها للجمعية العمومية ولمجلس الوزراء لاعتمادها.

وطالبوا مجلس إدارة الشركة بالإسراع في إعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ خطة الإصلاح والتنمية، والإسراع في استكمال أعمال الصيانة والعمرات والتجديد لوحدات التوليد بالشبكة العامة للكهرباء طبقًا للخطط والبرامج المعتمدة، والإسراع في استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والمشروعات التي تم التعاقد على تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة طبقًا للخطط والبرامج المعتمدة، وطبقًا للمقترح المعد من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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