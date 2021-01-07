أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط أكبر مصنع للخمور بالمدينة والذي يحوي مليون لتر تقريبا من الخمور.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن عناصر من البحث الجنائي ومن قوة القبض بمكتب مدير الأمن قامت باقتحام المصنع الواقع وسط منطقة بوهديمه والذي يعتبر الأكبر في المدينة من حيث مساحه المكان وحجم المعدات والتجهيزات والكميه المعده للتصنيع والتي تبلغ مليون لتر تقريبا مؤكدة أنه نظرا لصعوبه نقل المصنع صدرت الأوامر بتفكيكه وإتلافه، وضبط المبرزات الممكن حملها تمهيدآ لإحالتها للنيابه العامه.