وزير العمل يبحث تجهيزات افتتاح مركز لتدريب أبناء مدينتي مصراته وتاورغاء

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع عدد من المسؤولين بالوزارة تجهيزات افتتاح مركز السلام بمنطقة طمينة لتدريب الباحثين عن العمل من مدينتي مصراتة وتاورغاء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة لزيارة مقر المركز والذي سيقدم كمرحلة أولى تدريبات في التنمية البشرية وترسيخ ثقافة السلام، على أن تتضمن المرحلة الثانية التدريب في عدد من التخصصات المهنية كما تم الاتفاق على زيارة اللجنة أحد الورش المزمع تحويرها لتقديم خدمات التدريب المهني للباحثين عن العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن أولى الدورات ستضم (20) متدرب من مدينة مصراته ومثلهم من تاورغاء.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب العمل والتأهيل مصراتة بشير حيدر ومدير مكتب العمل والتأهيل تاورغاء عبدالحكيم حمادي ومدير عام المركز الليبي الكوري عزت اليعقوبي ومدير إدارة التدريب والتكوين المهني رمزي كشاد ومدير مكتب المتابعة يوسف مفتاح ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار وعضو مكتب الوزير مروى العريبي وموظفي مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي هيثم مفتاح وعبدالمنعم كريم.