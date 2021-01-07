إقفال مقر المختبر الطبي وسحاب عينات «كورونا» في بني وليد للتعقيم غدا الجمعة

قال عضو لجنة مكافحة فيروس كورونا ببني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» إن المختبر الطبي ومقر سحب العينات الخاصة بتحليل «كوفيد-19» سيجري إقفاله يوم غدا الجمعة من أجل تعقيم وتطهير المبنى الذي يوجد به أيضا المقر المخصص لفرق التقصي والاستجابة السريعة.

وأوضح صالح لـ«بوابة الوسط» أن أطباء فرق التقصي والاستجابة السريعة ولجنة الطوارئ الصحية ببني وليد يواجهون صعوبة في التنسيق مع مراكز العزل بالمدن الأخرى بسبب وجود حالات كثيرة تحتاج لمركز عزل خصوصا مرضى الكلى.

وناشد صالح الجهات المسؤولة ضرورة تقديم كافة الخدمات لفرق الرصد ببني وليد والعمل على تذليل الصعاب أمامهم لتمكينهم من القيام بعملهم المطلوب منهم في ظل الظروف الراهنة.

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