قويرب: انتخابات المجلس البلدي زليتن عرس وطني وعلى أهالي المدينة الانخراط بها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن انتخابات المجاس البلدي زليتن عبارة عن عرس ديمقراطي، حاثًا أهالي المدينة على الانخراط في العملية الانتخابية وعدم العزوف عنها والمشاركة في التصويت.

قويرب أعرب خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “LIVE” الذي يذاعلى قناة “218 NEWS” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد عن عدم استبعاده لعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات البلدية؛ لعدم وجود الثقة بسبب التجارب السابقة، خاصة أن البلاد لم تمر بظروف جيدة تعزز ثقة الشعب بالانتخابات ونتائجها.

ولفت إلى أن الوضع السياسي في زليتن متأثر بشكل كبير في محيطها الجغرافي والسياسي، فهي ليست بمنآى عن المشاكل التي تحدث في المناطق التي تجاورها.

وأضاف: “ظاهريًا لا يوجد أي تنافس سياسي حزبي في المدينة، لكن في الحقيقة المنطقة تعج بالتيارات السياسية التي لا تترك لا شاردة ولا واردة على مستوى الدولة إلا وتتدخّل بها، هناك تيارات ما زالت تعمل على كل مستويات الدولة والبلديات، وهناك قوائم مدعومة من أحزاب دون شك أغلبها أشخاص بسطاء، يعتقدون أن بامكانهم مواجهة قوائم مدعومة بشكل حزبي، أو يقف خلفها توجهات سياسية معينة”.

كما أشار إلى اطّلاعه على 7 قوائم في زليتن، والمنافسة محصورة بين قائمتين إلى ثلاث تقريبًا، منوهًا إلى أن أبرز القوائم هي النخلة والبوصلة، مبينًا أن المجالس البلدية تم إقحامها في العمل السياسي من قبل المؤتمر الوطني العام، وفقًا لتعبيره.

ونوّه إلى أن المجلس البلدي السابق لزليتن تمكن من إيجاد نقطة توافق في السنوات الأخيرة بين التوجهات السياسية، وحاول تجنيب المدينة من الاستقطابات الحادة والتجاذبات القوية، وجنبها الكثير من الآلام التي كانت ستحدث.

واختتم حديثه مجددًا دعوة المواطنين إلى المشاركة في العملية الانتخابية لانتخاب مجلس بلدي جديد للمدينة، حاثًا إياهم على منح أصواتهم لقائمة البوصلة؛ لأنها -وبحسب وجهة نظره- ستحقق مزيدًا من الاستقرار في المدينة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية