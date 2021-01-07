الفيتوري: هل يمكن أن ينشر الاتحاد الأوروبي جنود في ليبيا؟

خصص السياسي والصحفي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي في الأزمة الليبية.

وقال الفيتوري طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة إلى الدول الأعضاء بتاريخ 31 ديسمبر من الكتل الإقليمية تعيين مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار الهش في ليبيا وحظر تصدير الأسلحة إلى طرابلس. ووقع الطرفان الليبيان المتحاربان على وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر، لكن الاتفاق يتعرض لضغوط وقد ينهار مع استمرار المأزق السياسي. يتم انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 بشكل منتظم من قبل بعض الدول لدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. من ناحية أخرى تنتهك تركيا الحظر بتزويد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بالأسلحة والمقاتلين.

ويريد جوتيريش من الكتل الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ترشيح مدنيين وضباط عسكريين متقاعدين لمراقبة وقف إطلاق النار والتأكد من استمراره قبل أن ينهار تماما. وستشمل هذه البعثة أيضا آليات لتعزيز حظر توريد الأسلحة. وتؤجج الإمدادات الأجنبية من الأسلحة والمقاتلين المزيد من القتال في ليبيا.

وعانت ليبيا من دورات مفرغة متكررة من الحروب الكبيرة والصغيرة منذ تدخل الناتو الذي أطاح بالحكومة السابقة للرئيس الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011 مما دفع البلاد إلى قتال دائم.

ومن غير الواضح ما هو نوع الاستجابة التي سيحصل عليها جوتيريش ومن سيوفر الأفراد لمثل هذه المهمة إذا وافق مجلس الأمن الدولي ،وموافقة المجلس في حد ذاتها محل شك. ومن المثير للاهتمام أن رسالة الأمين العام أشارت إلى أن كلاً من حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي يرفضان فكرة وجود قوات أجنبية يرتدون الزي العسكري على الأرض في ليبيا. إذا لم يكن هذا كافياً كعقبة فمن المرجح أن يكون من الصعب التغلب على الافتقار الإقليمي للعمل.

الاتحاد الأفريقي على سبيل المثال تم تهميشه في الأزمة الليبية منذ البداية. في أبريل 2011 بعد شهر واحد فقط من الحرب الأهلية زار رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما طرابلس في مهمة للاتحاد الأفريقي بمبادرة لإنهاء الصراع. وقبلها الزعيم الليبي الراحل القذافي لكن الدول الغربية رفضت دعمها. ومنذ ذلك الحين ظل القادة الأفارقة على الهامش بينما ألقوا باللوم على الغرب في الأزمة الليبية.

ومن ناحية أخرى وافقت جامعة الدول العربية في عام 2011 على مطالب الغرب بشن غارات جوية ضد حكومة القذافي لمساعدة المتمردين. ولأنها غير قادرة على فعل الكثير في المساعدة على استقرار البلاد وقفت جامعة الدول العربية متفرجة بينما ليبيا – دولة عضو- يتم تدميرها وينتهي بها الأمر على حافة التقسيم.

ويبدو أن جوتيريش يعض على الكتلة الإقليمية الأخيرة وهي الاتحاد الأوروبي التي يُنظر إليها على أنها من أصحاب المصلحة الرئيسيين في ليبيا. لكن هل يمكن أن يتحقق ذلك؟

إن نشر الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي لقواته في ليبيا للحفاظ على وقف إطلاق النار هو فكرة بعيدة المنال تفتقر إلى التطبيق العملي والإجماع داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من التهديدات التي تمثلها ليبيا غير المستقرة للتكتل.

فرنسا على سبيل المثال التي كانت أول من سارعت إلى العمل العسكري في عام 2011 متهمة بدعم الجيش الوطني الليبي على وجه الخصوص. وفشل الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي في 2019 للسيطرة على طرابلس على الرغم من الدعم الفرنسي. على العكس من ذلك فإن إيطاليا وهي على بعد رحلة طيران مدتها ساعة واحدة من طرابلس والوجهة الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا قد انحازت إلى حكومة الوفاق الوطني. وكانت كل من روما وباريس تتنافسان في ليبيا بدلاً من التعاون وتراعي مصالحهما الوطنية الخاصة وليس مصالح الاتحاد الأوروبي.

وفي أوائل أكتوبر ناقشت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية -الهيئة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي- سيناريوهات مختلفة للمراقبة في ليبيا في حالة وجود وقف دائم لإطلاق النار يجب مراقبته. من بين الأفكار التي تمت مناقشتها إرسال القوات للعمل كحاجز بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني ، لكن الفكرة تم إسقاطها لاحقًا نظرًا لمخاطرها المادية والسياسية العالية.

حتى إذا تمكنت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية من الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي الواسعة على أي نوع من المهام العسكرية في ليبيا، فمن غير المرجح أن يصبح مثل هذا السيناريو قابلاً للتنفيذ وكل خيار يحمل مخاطره الخاصة.

ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يعترف لنفسه بخطئين استراتيجيين ارتكبهما في التعامل مع ليبيا منذ البداية. أولاً سارع الاتحاد الأوروبي إلى دعم العمل العسكري الفرنسي ضد حكومة القذافي في مارس 2011 وبذلك أصبح طرفًا في النزاع. ثانيًا ساعد الاتحاد الأوروبي في إنشاء حكومة الوفاق الوطني كحكومة وحدة انتقالية وفرضها على ليبيا على أمل أن تقود البلاد إلى الانتخابات. وتبين أن حكومة الوفاق الوطني ليست ضعيفة فحسب بل مليئة بالفساد وتهيمن عليها الجماعات المسلحة.

وعلاوة على ذلك عندما بدأ الجيش الوطني الليبي هجومه على حكومة الوفاق الوطني في 4 أبريل 2019 لم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئًا على الإطلاق لكبح جماح المشير حفتر. بدلاً من ذلك قامت باريس وروما باستقابله بشكل رسمي في مناسبات مختلفة مما زاد من نفور حكومة الوفاق الوطني.

وأوقفت تركيا التي تسعى جاهدة لتعزيز نفوذها الإقليمي لا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط المبادرة بتوقيع مذكرة أمنية مع حكومة الوفاق الوطني تزودها بمرتزقة سوريين وإمدادات مستمرة من الأسلحة والخبرات. وحولت اتفاقات نوفمبر 2019 إلى جانب زيادة المساعدة الروسية للجيش الوطني الليبي زمام القيادة في ليبيا من بروكسل إلى أنقرة وموسكو اللتين لهما اليد العليا في ليبيا. وبدون موافقتهما ستفشل أي بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي. وأنقرة على وجه الخصوص سترفض أي جنود من الاتحاد الأوروبي على الأراضي الليبية حتى كمراقبين فرديين.

وأخيرًا تحمل أي خطة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية مخاطرها الخاصة. إن أي قوات أوروبية على الأرض في ليبيا ستصبح صرخة حشد للجماعات الإرهابية لمحاربة “الكفار”. الليبيون بشكل عام حساسون تجاه التدخل الأجنبي حتى في عمليات حفظ السلام. كما أن أي وجود عسكري للاتحاد الأوروبي سيعزز فكرة تقسيم ليبيا.

ما هو أكثر حكمة هو أن يستخدم الاتحاد الأوروبي أدوات أخرى لتسهيل الحوار بين الليبيين من خلال دعم وساطات الأمم المتحدة في البلاد. كما يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر نشاطًا في مراقبة حظر الأسلحة من خلال تنشيط عملية إيريني. يجب تجديد العملية العسكرية للاتحاد الأوروبي حيث من المقرر أن تنتهي في مارس المقبل. كما ينبغي توسيعها لتشمل المجال الجوي والحدود البرية لليبيا حيث يحصل الجيش الوطني الليبي على إمداداته في الغالب عن طريق الجو والبر. يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط من أجل المزيد من العقوبات من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعاقبة المخالفين.

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