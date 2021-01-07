النمروش: مستمرون في عقد الاتفاقيات العسكرية

أكد وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش استمراره في إبرام اتفاقيات مع الدول الخارجية، ما يمثل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة.

ونشرت عملية “بركان الغضب” التابعة للمليشيات المسلحة، اليوم الخميس، كلمة للنمروش على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال النمروش خلالها: “مستمرون في بناء مؤسسة عسكرية حديثة، واتفاقيات التدريب لبناء قوات عسكرية قادرة على مواجهة الإرهاب وحماية الحدود” على حد زعمه.

وأبرمت الوفاق عددا من الاتفاقيات العسكرية مع قطر وتركيا تحت مزاعم تدريب قوات الجيش (المليشيات المسلحة).