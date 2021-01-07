شركة الكهرباء تبحث مع بلدية البوانيس تفعيل المشاريع المتوقفة

اجتمعت لجنة الأزمة للشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية برئاسة حسين ابوزهوة مع المجلس البلدي لبلدية البوانيس لمناقشة أوضاع الشبكة العامة المغذية لمناطق البوانيس وكيفية تحسين تدفق الطاقة الكهربائية من خلال تفعيل المشاريع المتوقفة من خطوط مقترحة ومحطات نقل وتوزيع .

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن لجنة الازمة أكدت على ضرورة حث المواطنين والمزارعين على التعاون مع إدارة حسابات المستهلكين الجنوبية ودفع ما عليهم من مستحقات الأمر الذي سيكون له دور كبير في توفير المستلزمات الضرورية وتوفير التغطية المالية لهذه الأعمال .