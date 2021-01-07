وكالة إخبارية: مرتزقة أردوغان يهاجرون إلى أوروبا عبر ليبيا

دعت الأوضاع المعيشية السيئة في المعسكرات الليبية الخاصة بالمرتزقة السوريين والتأخر عن تسديد مستحقاتهم المالية كلها أسباب عشرات المرتزقة إلى الهروب من معسكرات طرابلس إلى إيطاليا بحرا .

وقد كشف مصدر خاص لوكالة ستيب الإخبارية الأميركية عن هروب عشرات من المرتزقة السوريين في ليبيا الموالين لتركيا من معسكراتهم التي تشرف عليها تركيا إلى أوروبا، قبل أيام.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن المقاتلين نسقوا عملية الهروب مع أحد المهربين الليبيين مقابل مبلغ مالي، وقد سبق تلك العملية عدة عمليات هروب مشابهة.

ولفت المصدر للوكالة إلى أن الأوضاع في المعسكرات الليبية الخاصة بالمرتزقة السوريين باتت تختلف عما كانت عليه قبلا، حيث تشهد تشديدا أمنيا من قبل حكومة الوفاق والقيادات التركية فيها.

وفي وقت سابق كشف مدير المرصد السوري لحقوق الانسان عن تفاصيل الأزمة المالية التي يعاني منها المرتزقة السوريين جراء تأخر مرتباتهم واقتطاع جزء منها ما أدى إلى خروج العشرات منهم إلى التظاهر احتجاجا على تردي أوضاعهم المادية وقال إنه بدون أدنى شك، سيكون هناك تمرد في صفوف هؤلاء المرتزقة وقد يجري اعتقالهم والزج بهم في السجون.

وفي السياق تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس احتجاجا على تأخر رواتبهم.

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