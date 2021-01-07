مدير المستشفى الجامعي بطرابلس يحذر من كارثة إنسانية

حمَّل مدير المستشفى الجامعي طرابلس الدكتور نبيل العجيلي المسؤولين في الدولة تبعات نقص الدواء والمستلزمات الطبية والمعدات بسبب عدم صرفهم للميزانية واصفا الوضع في المستشفى بالمحزن.

ويكتوي الليبيون بهشاشة الوضع الصحي في البلاد، والذي استفحل بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتردي الخدمات على المستوى العام في ليبيا، ما يجعل القطاع الصحي يدخل مرحلة لم تشهدها ليبيا من قبل، فلا يخصّ هذا التحذير من مدير المستشفى طرابلس وحدها ، بل هو واقع معاش في عموم ليبيا، فهل سيصمد القطاع الصحي في ليبيا، مع التحديات التي يواجهها من انقطاع للكهرباء، وغياب الإمكانات الحقيقية لمواجهة الوباء، الذي أدخل العالم في رِهان جديد، قد يُنذر بكارثة إنسانية، إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في وقت تبرز فيه المزيد من التحديات الأخرى لهذا القطاع، والتي تتمثّل في انقسامه إلى وزارتين، في حكومة الوفاق والحكومة الليبية التابعة للبرلمان ، اللتين شكلتا لجانا منفصلة وغير مركزية حول الوباء في ليبيا عدا عن تخبط الأداء فيهما بحسب أطباء وعاملين في القطاع الطبي .

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