ترحيب أممي بانتخابات المجالس البلدية في غرب ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأول 4 انتخابات للمجالس البلدية الليبية في عام 2021، والتي تُجري اليوم في بلديات حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، وفي قصر خيار وزليتين.

وفي بيان للبعثة الأممية أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز بما وصفته بـ “إرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية”، مثمنة جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية، طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت وليامز “أشجع جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة”.

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