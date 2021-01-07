الحويج يبحث عمل المدارس الأجنبية في ليبيا

بحث وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج اليوم الخميس مع مديري المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات الأجانب عمل المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات وفق اللوائح والنظم والقوانين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة الليبية أن الحويج أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة بنغازي أن الهدف هو تنظيم عمل المدارس وتبسيط الإجراءات على أن تكون وفق اللوائح والقوانين.

وجرى الاتفاق على اعتماد منح أذونات عن عام 2019 لتمكين الطلبة الليبيين من اعتماد نتائجهم للعام الماضي، وتم الإتفاق على اتمام الشروط الواجب توافرها في المدارس قبل نهاية هذا الشهر حتى يتم منح أذونات رسمية كما تم الاتفاق على دراسة وزارة المالية رسوم التسجيل ورسوم الضريبة واعتبار تصنيفها من (المهن الحرة) كما أن هناك نموذج خاص بإجراءات المدارس الأجنبية لغرض منحها الأذونات وإن تتعهد كافة المدارس أن ينحصر مجال عملها في المجال التعليمي والثقافي وأن تلتزم بتدريس اللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية وفق ما نص عليه القرارات الناظمة في عملها، وأن يكون المدرسون من ذوي الشهادات ومن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بذلك وأن تراعي الضوابط العامة وضوابط الدين الإسلامي الحنيف وضوابط العادات والتقاليد والقيم في المجتمع الليبي.