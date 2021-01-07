وفد من سرت يزور الفرق التطوعية القائمة على ترميم الطريق الرابط بين البلدية والجفرة

زار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، يرافقه عضو المجلس التسييري للبلدية فرج عبد المجيد ، ومدير مديرية الأمن بسرت المكلف عميد صالحين أطبيقة وعدد من أعيان ووجهاء قبائل سرت واتحاد شباب سرت وعدد من الضباط العسكريين والأمن، اليوم الخميس، فرق عمل الحملة التطوعية الإنسانية لترميم الطريق الرابط بين بلديتى سرت والجفرة والتى يقوم به فريق العمل التطوعى.

واطلع الجميع- بحسب البيان الصادر عن بلدية سرت- خلال الزيارة على الجهود المبذولة والتى بذلها فرق العمل التطوعى من بلديتى سرت والجفرة لترميم الطريق الرابط بين سرت وودان وذلك للمساهمة فى سهولة تنقل المواطنيين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تابع الوفد، ما تم إنجازه والأعمال الجارية بالطريق لترميمها رغم قلة الأمكانيات ألا أن فرق العمل التطوعى ساهمت بشكل كبير فى صيانة أجزاء كبيرة من الطريق الرابط سرت ودان.

وتأتى الزيارة فى إطار دعم هذه الجهود وتقديم الشكر والتقدير للمتطوعيين جميعا وتذليل الصعاب التى من شأنها المساهمة فى استمرارية الحملة التطوعية.

وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، تعاون بلدية سرت مع فرق الحملة التطوعية لترميم طريق سرت الجفرة.

وطالب رئيس المجلس، الفرق التطوعية، بتكليف مندوب من لجنة الحملة للتنسيق مع بلدية سرت فى توفير الاحتياجات الضرورية لهم .