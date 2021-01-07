«الحويج» يناقش آليات عمل المدارس والجاليات الأجنبية في ليبيا

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج، مع مديري المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات الأجانب، اليوم الخميس، بمكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ببنغازي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة الليبية، اليوم الخميس، فإن الاجتماع حضره كُل من مدير إدارة التعليم الحر بوزارة التعليم وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بمنح أذونات المدارس الأجنبية و الجاليات الأجانب .

وتناول الاجتماع، مناقشة عمل المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات وفقًا للوائح والنظم والقوانين، وبدوره أكد الوزير، للسادة الأجانب الذين يعملون في هذه المجالات، على أن الهدف بشكل أساسي هو تنظيم هذا العمل وأن هنالك مسطرة تبسيط الإجراءات ولكن أيضًا أن تكون الإجراءات كلها وفق اللوائح والقوانين.

وأشار البيان، إلى أن “الحويج” اتفق على اعتماد منح أذونات عن عام 2019 لتمكين الطلبة الليبيين من اعتماد نتائجهم للعام الماضي، وتم الاتفاق على أنه خلال قبل نهاية هذا الشهر أن الشروط الواجب توفرها في المدارس وهي عشرة شروط وفق القرار 211 والقرار 785 الصادر عن مجلس الوزراء الشروط، لابد من توفرها لكل المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات حتى يتم منح أذونات رسمية.

واتفق المجتمعون، على أن دراسة تكون من قبل مدير إدارة الموارد في وزارة المالية على دراسة رسوم التسجيل ورسوم الضريبة اعتبار تصنيفها من (المهن الحرة) ، أيضًا أن هناك نموذج خاص بإجراءات المدارس الأجنبية لغرض منحها الأذونات، وأن تتعهد كافة المدارس أن ينحصر مجال عملها في المجال التعليمي والثقافي وأن تلتزم بتدريس اللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية وفق ما نص عليه القرارات الناظمة في عملها، وأن يكون المدرسون من ذوي الشهادات ومن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بذلك وأن تراعي الضوابط العامة وضوابط الدين الإسلامي الحنيف وضوابط العادات والتقاليد والقيم في المجتمع الليبي.