“نورديك مونيتور”: تركيا استغلت الوضع الليبي لاختبار أسلحتها

أعلن موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن مناطق الصراعات العربية أصبحت منصة لتركيا لإثبات ذاتها والإعلان عن تكنولوجيا الأسلحة التركية بالسوق العالمي.

وقال الموقع، إن تركيا تشارك في برامج دفاعية محلية كبرى، مثل: الدبابات والمروحيات القتالية والصواريخ الموجهة بالليزر، وبرزت كلاعب رئيسي في تكنولوجيا طائرات الدرون المسلحة، مشيراً إلى أن الاشتباكات الأخيرة في ليبيا وسوريا وإقليم ناغورني قره باخ مكنت تركيا من اختبار معداتها الدفاعية الجديدة.

وأكد الموقع، أن تركيا قامت بتشغيل صواريخ موجهة بالليزر يتم إطلاقها من طائرات مأهولة أو غير مأهولة، لكن يعتبر ” TRLG-230″ هو أول صاروخ يتمتع بقدرة على إصابة الأهداف من الأرض. وقامت شركة روكستان الدفاعية بدمج النظام الجديد بالمنظومة الصاروخية ” TRG-230″..

ولفت الموقع إلى أنه في أغسطس الماضي، اختبرت الشركة الصاروخ الموجه بالليزر ” TRG-230″ من الطائرة المسيرة “بيرقدار TB2” من مسافة 70 كيلومترًا، وعرضت مقاطع الفيديو الخاصة بالاختبارات لأول مرة خلال الحفل الافتتاحي لمركز أبحاث روكستان بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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