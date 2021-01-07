المركزية للانتخابات: إغلاق صناديق الاقتراع في أربعة مجالس بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إغلاق صناديق الاقتراع في أربع بلديات وهي سواني بن آدم، حي الأندلس، قصر الأخيار، زليتن عند الساعة السابعة مساء.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” بإجراء أول انتخابات للمجالس البلدية في عام 2021 بأربع بلديات مؤكدة أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز تشيد بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، وثمنت جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية بحسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية

أضافت وليامز: “أشجع جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة“.