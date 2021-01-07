صنع الله يوجه بإنجاز مشروع مصحة النفط في موعده

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال زيارته اليوم الخميس لمصحة النفط بالعاصمة طرابلس على أهمية الانتهاء من المشروع في وقته المحدد حتى يتم تقديم أفضل الخدمات الصحية للعاملين بالقطاع وأسرهم وفق أفضل المعايير والطرق العالمية المتّبعة في هذا المجال.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله اجتمع مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة المصحة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة ( Mest Group ) وهي الشركة المشرفة على تطوير المصحة، حيث تم مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية بقطاع النفط ومنها انشاء مصحتين للنفط في مدينتي بنغازي وسبها.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن ذلك يأتي في إطار اهتمامها بتقديم أفضل الخدمات الصحية لمستخدمي قطاع النفط وأسرهم، وايضاً لسكان المناطق المجاورة لعملياتها.