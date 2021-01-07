وليامز ترحب بانطلاق الانتخابات البلدية في غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

رحبت البعثة الأممية بانتخابات المجالس البلدية التي جرت، اليوم الخميس، في أربع بلديات، وهي حي الأندلس وسواني بن آدم في طرابلس الكبرى، قصر خيار وزليتين، غرب البلاد، وفق بيان البعثة.

وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، بإرادة الشعب الليبي في ممارسة حقوقه الديمقراطية، مثمنة جهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في إجراء الانتخابات مع التقيد التام بالتدابير الوقائية طبقاً لتوصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية.

وأضافت وليامز، “أشجع جميع الناخبين المسجلين، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة على المشاركة في الاقتراع، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، للمساهمة في العمليات الانتخابية السلمية والشاملة”.