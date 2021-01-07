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داخلية الوفاق تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية من كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتواصل الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض والحرس البلدي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المحال التجارية والأسواق الشعبية والجزارين والصيدليات والمخابز وغيرها من المحال.

وبحسب المركز الوطني فإن هذه الحملة تهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في آخر التحديثات اليومية للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد اليوم، عن بلوغ إجمالي الإصابات 103,515، فيما وصل عدد الحالات النشطة المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 23689، وعدد المتعافين 78268، والوفيات 1558.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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